GeForce RTX 3080 Ti potrebbe essere più veloce del 50% di un RTX 2080 Ti con i 4K

Secondo un rumor, la GeForce RTX 3080 Ti sarà il 50% più veloce della GeForce RTX 2080 Ti con i giochi a 4k. A riportare l'informazione è stato il canale YouTube Moore's Law is Dead, che ha illustrato anche alcune delle presunte caratteristiche tecniche delle nuove GeForce, che conteranno su un architettura Ampere per la GPU, evoluzione dell'architettura Turing (quella delle 2080).

Più precisamente la GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe montare una GPU GA102, che dovrebbe essere formata dai core 5376 CUDA, dal 10% di IPC in più di Turing e da un card boosts superiore ai 2.2GHz. La memoria però è la parte più esaltante. Stando al rumor, la GeForce RTX 3080 Ti monterà delle GDDR6 da 18Gbps con una banda passante di 863GB/sec. Si tratta del 40% di velocità in più delle GeForce RTX 2080 Ti, che si tradurrà in performance migliori del 40% in 4k nei giochi non ottimizzati per questa risoluzione, e del 50% nei giochi ottimizzati.

Inoltre, sempre stando al rumor, Nvidia passerà al nuovo standard PCIe 4.0, mentre il sistema di raffreddamento sarà simile a quello delle RTX della serie 20 Founders Edition. In generale le nuove schede dovrebbero essere più efficienti dal punto di vista del consumo energetico, ma da questo punto di vista non è ancora chiaro cosa possiamo aspettarci.

Infine, per quanto riguarda la connettività, ci saranno le solite 3 Display Port, 1 porta HDMI 2.1 e una porta USB-C. Il lancio della GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe avvenire intorno alla data di lancio di Cyberpunk 2077, quindi verso settembre.