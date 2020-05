Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 12/5/2020

Le offerte Amazon di oggi non sono particolarmente ricche ma ci allettano comunque con uno sconto corposo su un'unità SSD interna di qualità. Troviamo poi i preordini del potente smartphone top di gamma Motorola Edge Plus e alcune offerte interessanti ancora attive dai giorni scorsi.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.