Legends of Runeterra ha ricevuto il suo primo, grande aggiornamento

Riot Games ha pubblicato il primo, corposo aggiornamento di Legends of Runeterra, il gioco di carte collezionabili ambientato nell'universo di League of Legends, accompagnandolo con una completa nota di rilascio.

Insomma, quali sono le novità della versione 1.1 di Legends of Runeterra? Stando a quanto possiamo leggere, per la maggior parte vengono risolti alcuni bug e alcuni problemi emersi dopo il lancio, con i miglioramenti apportati agli equilibri di gioco rimandati all'aggiornamento successivo.

Nonostante si tratti di una patch pensata per i bug, la 1.1 apporta anche alcuni cambiamenti al gameplay, come ad esempio al Noxian Might, a Scrapheap e agli Archetipi della Total Recall Expedition. Soprattutto l'ultimo è un cambiamento importante, visto che siamo parlando di uno dei sistemi principali del processo di creazione del mazzo.

Le uniche due carte modificate dalla patch 1.1 di Legends of Runeterra sono Fizz e Lee Sin, entrambe dotate ora di incantesimi che li aiutano nella crescita di livello. Insomma, scaricate l'aggiornamento e vivete felici.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Legends of Runeterra è disponibile per PC, sistemi iOS e sistemi Android.