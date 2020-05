Fortnite: un avatar di Obama gigante e tanta musica, in questo evento proposto dai democratici americani

Fortnite: un nome che significa, tra le altre cose, "pubblico di milioni di spettatori nello stesso momento". Non è strano allora che guardi con crescente interesse al Battle Royale di Epic Games anche il mondo della politica americana. I democratici, ad esempio, che vorrebbero tenere all'interno del gioco il loro Democratic National Convention del 2020.

Questa idea pare abbia cominciato a serpeggiare in più personalità nello stesso momento, negli scorsi giorni. La strategia sarebbe quella di proporre all'interno della mappa di gioco di Fortnite un gigantesco e virtuale Joe Biden, politico statunitense, membro del Partito Democratico e vicepresidente degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Obama dal 2009 al 2017. Meglio ancora un Obama gigante tramite avatar, se fosse possibile.

Ecco le parole di una dei democratici, Lis Smith, nel recente Politico Playbook livestream di ieri 11 maggio 2020: "Stefan Smith, che lavorò al progetto digitale per Pete Buttigieg, ha parlato di un evento di Travis Scott tenutosi su Fortnite... un modo davvero creativo di pensare. Se potessimo farlo con Joe Biden... Joe Biden proiettato sul Grand Canyon! Potrebbe essere leggermente ambizioso, ma potremmo anche investire su contenuti musicali esclusivi, così da attirare il pubblico".

Ancora più "originale" la proposta di Stefan Smith a Yahoo News: "dovremmo realizzare un avatar gigantesco del Presidente Obama che introduca un secondo avatar di Joe Biden mentre hanno sullo sfondo un'America che muta col passare degli anni!"

Chiaramente sarà molto, molto difficile che anche semplicemente una di queste proposte possa concretizzarsi su Fortnite Capitolo 2, ma vi terremo aggiornati. E voi cosa ne pensate di un videogioco usato per fare propaganda, in modo esplicito e palese come in questo caso? Chissà che Epic Games non abbia pensato alla modalità Party Reale anche in quest'ottica...