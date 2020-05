Windows 10, come scaricarlo gratis su PC Windows 7 e 8.1

Ricordate di qualche anno fa, quando Microsoft permise ai possessori di un PC Windows 7 e 8.1 di aggiornare il proprio sistema operativo a Windows 10 gratuitamente? Ebbene, questa promozione è scaduta... ma in realtà funziona ancora, e in modo legale! Vediamo come scaricare Windows 10 gratis, allora

A scoprire il tutto sono stati i ragazzi di Windows Latest: il procedimento di upgrade è ancora valido, e Microsoft ne sarebbe anche a conoscenza; semplicemente ha preferito non intervenire nonostante il problema per i ricavi della società. Non sappiamo per quanto ancora sarà possibile mettere in download gratis Windows 10, dunque vale la pena agire il prima possibile, anche prima dell'arrivo dell'Aggiornamento di Maggio 2020 previsto per i prossimi giorni.

Ecco dunque la procedura da seguire su Windows 7 e 8.1 per scaricare gratis Windows 10; per controllare la bontà della licenza basterà recarsi in Impostazioni, poi Aggiornamenti e sicurezza, infine selezionare la voce Attivazione:

Scaricare il Windows Media Creation Tool su Windows 7

Eseguire il programma

Scegliere il percorso di aggiornamento dove verranno memorizzati i file

Seguire la procedura

Effettuare la connessione ad internet

Attivare la licenza digitale di Windows 10 (gratis)