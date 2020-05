Devolver Digital conferma un suo evento digitale per il 2020

Devolver Digital ha annunciato che terrà un suo evento digitale nel 2020, chiamato Devolver Direct 2020, ma non ha ancora fissato una data dove posizionarlo. L'eccentrico publisher tiene ogni anno un suo evento collaterale in occasione dell'E3 di Los Angeles, quindi immaginiamo che ne sapremo di più per i primi di giugno.

Le conferenze E3 di Devolver Digital sono sempre attesissime dai videogiocatori, non solo per i giochi presentati, ma anche perché sono spesso il meglio che la manifestazione abbia da offrire in termini di messa in scena e divertimento. Sapere che anche in tempi di COVID-19 Devolver non si sia tirata indietro è un'ottima notizia, anche se immaginiamo che il Devolver Direct 2020, che da come potete capire da soli fa il verso ai Nintendo Direct, sarà diverso dagli eventi degli anni passati.

Devolver Direct 2020 is happening but we're not sure when due to THESE UNCERTAIN TIMES.

Should be a good one though.