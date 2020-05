PS5 costerà €499 e avrà una versione con un SSD più capiente, secondo il rumor

Secondo un recente rumor proveniente dalla Spagna, il modello base di PS5 costerà €499. La console di Sony, però, uscirà anche in versione premium e includerà un SSD più capiente da 1,65TB. Questo modello di PlayStation 5 costerà, sempre che le informazioni si rivelino esatte, 599 euro.

La fonte sostiene di aver avuto queste informazioni direttamente da alcuni rappresentanti di Sony durante un incontro coi responsabili della catena di negozi Game. Secondo Daniel_mallorca1985, questo il nome del redditor, Sony lancerà sul mercato due console perfettamente identiche nella struttura hardware con, però, due tagli di SSD differente. Il modello base avrà, come sappiamo da tempo, un SSD da 825GB. Secondo il rumor questo modello sarà messo sul mercato a 499 euro.

Il secondo modello sarà "premium", costerà 100 euro in più (ovvero 599) e avrà al suo interno il doppio dello spazio di immagazzinamento dati, ovvero un SSD da 1,65TB. Quest'ultima configurazione dovrebbe avere anche qualche altro tipo di bonus per rendere ancora più "esclusivo" il pacchetto, ma non sono stati riferiti ulteriori dettagli.

Tutto questo resta comunque un rumor non confermato, nonostante le informazioni condivise abbiano una parvenza di senso. Molte console del passato, infatti, sono uscite in duplice versione al lancio e questa, quindi, non sarebbe una grossa novità. Basti pensare a Ps3, Xbox 360 e Wii U.

A coloro che hanno fatto notare che se davvero l'informazione arrivasse dalla catena inglese GAME i prezzi sarebbero in sterline e non in Euro facciamo notare un dettaglio. Game opera anche in Spagna, dove ha un centinaio di punti vendita. 5 dei quali sono a Maiorca, isola dalla quale sembra provenire la "gola profonda". Si tratta quindi di una prova? Assolutamente no, continuate a considerare tutto come voci di corridoio.

A proposito di catene di negozi che promettono grandi novità dal mondo PlayStation, GameStop, oggi, ha detto di avere in serbo una sorpresa per noi. Di cosa si tratterà?