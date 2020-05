Dragon Ball Z: sexy Bulma in costume da bagno nel cosplay di charles_degrooty

Nuovo giorno, nuovo cosplay: oggi mercoledì 13 maggio 2020 tocca nuovamente alla sexy Bulma di Dragon Ball Z, in una versione inedita rispetto a quelle che avete visto lo scorso mese: è infatti in costume da bagno.

Vero, difficilmente si è vista Bulma in costume da bagno nel manga e anime di Akira Toriyama, ma comunque in qualche occasione è accaduto anche questo (chiamatelo fan service, se volete: come darvi torto?); il cosplay di oggi, realizzato dalla brava charles_degrooty è quindi una reinterpretazione personale del ben noto personaggio di Dragon Ball Z. La bravura dell'artista non è in discussione, tanto meno la bellezza degli abiti e del costume. Sulla maglietta c'è anche Goku, cosa pretendere di più dalla vita?

Qui di seguito potete trovare l'immagine del cosplay di sexy Bulma in costume da bagno, che arricchisce così la vostra collezione. Neanche a dirlo, solo ieri vi avevamo mostrato il nuovo cosplay della Nami di One Piece, ma sulle nostre pagine chi più ne ha più ne metta: abbiamo Radish in versione femminile, Vegeta reinterpretato da Jessica Nigri, e tanto altro ancora.

Tornando alla Bulma di oggi: vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere con un bel commento.