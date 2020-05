One Piece, sexy Nami nel cosplay di chamomile_chami

Torna l'appuntamento con i cosplay più visti, apprezzati e originali del web, dedicati a manga e anime di successo - quando è possibile anche ai videogiochi. Oggi la protagonista è la sexy Nami di un'opera che davvero ha bisogno di poche righe di presentazione, cioè One Piece.

L'artista in questione è la cosplayer chamomile_chami, già nota nel settore e su Instagram per altri suoi lavori basati sul manga di Eiichiro Oda. La sua Nami è quella del salto temporale, dunque presenta vestiti differenti da quelli che potreste ricordare, un bel tatuaggio e naturalmente l'arma caratteristica. La qualità di accessori e dettagli è notevole, quindi siamo sicuri che questa volta l'apprezzerete senza troppe precisazioni.

Eccovi qui di seguito l'immagine del cosplay di sexy Nami realizzato da chamomile_chami