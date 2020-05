The Witcher 3, Triss Merigold protagonista del cosplay provocante di cauzifer

Per valutare l'importanza generale di un titolo come The Witcher 3 basterebbe considerare l'influenza che il gioco continua ad avere sul mondo circostante a distanza di cinque anni dalla sua pubblicazione. Anche su quello dei cosplay, come vedrete da questo lavoro dedicato a Triss Merigold.

Forse non conoscete ancora la cosplayer cauzifer, però dovreste conoscerla. E capirete meglio il motivo dando un'occhiata a questo cosplay davvero eccezionale (e molto provocante) dedicato al personaggio in questione, uno di quelli che la community di The Witcher 3 ha amato di più in assoluto. La diatriba tra chi sia migliore o più desiderabile tra Triss e Yennefer dura da anni ormai. In questo cosplay ovviamente vince Triss Merigold, perché l'altra non c'è.

Difficile chiedere a Geralt di Rivia di scegliere tra le due, come ben saprete. Eccovi l'immagine del cosplay di Triss Merigold in questione, realizzato da cauzifer. Vi piacere? Ha dei dettagli fuori posto? Ma andiamo, persino lo sfondo è praticamente perfetto!

Comunque, di recente vi abbiamo mostrato anche un cosplay dedicato a Ciri, sempre restando in tema The Witcher 3. Quale dei due è il vostro preferito?