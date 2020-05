The Witcher 3, Ciri protagonista di questo cosplay eccezionale di Shirogane Sama

The Witcher 3, pubblicato nella primavera del 2015, ha segnato la storia degli RPG open world. A distanza di anni si continua a giocare con Geralt, ad esplorare il suo mondo vastissimo... e ad aiutare Ciri, una delle grandi protagoniste dell'opera di CD Projekt. E di Ciri oggi potrete godervi anche un cosplay eccezionale.

Questo cosplay è stato realizzato dall'abile Shirogane_Sama e, neanche a dirlo, in poche ore ha fatto il giro del web facendo letteralmente impazzire i fan di The Witcher 3 (e anche quelli che non conoscono il titolo in questione, sventurati). Dal momento che, come si dice, un'immagine vale più di mille parole, noi lasciamo la parola direttamente alle immagini in questione. E siamo curiosi di sapere se voi lettore, ad oggi, avete mai visto un cosplay così bello dedicato a Cirilla (utilizzare pure la sezione dedicata ai commenti).

Ah, proprio Ciri potrebbe essere la protagonista di The Witcher 4, lo sapevate?