The Witcher 4 sarà un prequel e avrà Ciri come protagonista, secondo questo rumor

The Witcher 4 sarà un prequel e avrà Ciri come protagonista. Questo secondo gli ultimi rumor provenienti, a quanto si dice, direttamente dallo studio polacco di CD Projekt RED.

A riportarli è il sito gamepressure, che sostiene di essere stato contattato da fonti interne al team di Varsavia. La scelta di Ciri per The Witcher 4 sembra, infatti, essere la più logica, oltre che la preferita da parte del team di sviluppo.

Lo stesso Adam Kiciñski, il boss di CD Projekt RED, aveva detto che ci sarebbe stato un seguito della serie, ma soprattutto aveva fatto capire che Geralt di Rivia non sarebbe più stato il protagonista del prossimo gioco. Le vicende di The Witcher 3 e soprattutto della seconda espansione Blood and Wine hanno messo un punto fermo alla storia del lupo bianco. Qualcuno potrebbe obiettare che anche il finale dei libri fosse abbastanza inequivocabile, ma questa volta CD Projekt RED non sembra intenzionata a voler forzare gli eventi...

Comunque, un gioco s'ha da fare. Soprattutto ora che le potenzialità commerciali della serie sono alle stelle: con la serie The Witcher che è diventata un fenomeno di Netflix e il nuovo accordo stretto con l'autore dei libri Andrzej Sapkowski lo studio polacco non può rimanere fermo a lungo. Quindi la scelta più naturale è quella di raccontare le vicende di Cirilla, la vera protagonista della serie letteraria.

Vista la grandezza dei poteri che la ragazza sviluppa in età adulta, lo studio avrebbe scelto di ambientare il gioco prima di The Witcher 3: Wild Hunt. In questo modo lo studio potrà gestire la crescita delle abilità di Ciri, mettendo nelle mani del giocatore un guerriero formidabile, ma lontano dall'essere la macchina da guerra che abbiamo imparato ad apprezzare.

Coi recenti problemi legati al rinvio di Cyberpunk 2077 e la riorganizzazione dello studio per poter lavorare da casa, non sappiamo ancora quando saranno rivelate le prime informazioni di questo nuovo progetto e soprattutto se queste indiscrezioni saranno confermate.

Nel caso, vi piacerebbero?

Restate, dunque, con noi.