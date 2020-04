Unieuro, volantino Noi ci siamo: offerte su PS4, Nintendo Switch Lite e FIFA 20

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino, intitolato "Noi ci siamo", con offerte valide dal 6 al 19 aprile che includono interessanti sconti sull'acquisto di PS4, Nintendo Switch Lite e FIFA 20.

È possibile portarsi a casa una PlayStation 4 nel modello da 1 TB, oppure in uno dei vari bundle relativi al modello da 500 GB, con un gioco a scelta fra Death Stranding, Days Gone o Nioh 2 al prezzo di 359,99 euro anziché 434,98, risparmiando il 17%.

Nintendo Switch Lite è invece disponibile con un gioco a scelta fra Pokémon Spada o Luigi's Mansion 3 al prezzo di 259,99 euro anziché 279,98, per un risparmio in questo caso pari al 7%.

Per quanto riguarda invece i giochi, spicca la promozione di Unieuro su FIFA 20 in versione PS4, che può essere acquistato per 39,99 euro anziché 69,99, per un risparmio del 42%.

Naturalmente il volantino include anche svariate offerte su televisori, smartphone, tablet, PC e periferiche di qualsiasi genere, dai monitor ai router.