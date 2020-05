Star Wars Episode 1: Racer per Nintendo Switch e PS4 rimandato a data da destinarsi

Aspyr ha annunciato di aver rinviato a data da destinarsi il lancio di Star Wars Episode 1: Racer per Nintendo Switch e PS4. Si tratta del secondo rinvio del rinvio del gioco, che era già stato spostato dal 12 al 26 maggio sulla console di Sony.

Aspyr ha addotto come motivo del rinvio di Star Wars Episode 1: Racer la situazione internazionale creata dalla pandemia di COVID-19, che sta costringendo gli studi di sviluppo a lavorare da casa, creando non pochi problemi. Purtroppo l'annuncio non è stato accompagnato da una nuova data di lancio, quindi a questo punto non sappiamo dirvi quando potremo giocarci.

Star Wars Episode 1: Racer è uno dei due giochi ufficiali tratti dal primo episodio di Star Wars (l'altro si chiamava Star Wars: Episode I The Phantom Menace, come il film, ed era un action discreto, ma non memorabile, pubblicato sulla prima PlayStation e su PC), di cui Aspyr ha deciso di realizzare un port per PS4 e Nintendo Switch. Trattandosi sostanzialmente di un gioco di corse, pur a bordo degli sgusci, non si tratta di una cattiva idea. Peccato per i problemi produttivi incontrati nelle ultime settimane.

We are so excited to share Star Wars Episode l: Racer with you soon! Unfortunately, due to the ongoing work from home requirements across the industry, the game will be further delayed on Nintendo Switch and PlayStation 4. We'll be back with an update as soon as possible.