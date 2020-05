Animal Crossing: New Horizons, finalmente Geralt di Rivia invade le isole

Le isole di Animal Crossing: New Horizons si arricchiscono di un nuovo abitante a tema videoludico: Geralt di Rivia, il protagonista della saga The Witcher di CD Projekt Red, nonché dell'omonima serie TV tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

A realizzarlo è stato l'utente Reddit coolbeanz200 che ha scelto come modello il Geralt di Rivia di Henry Cavill, come dimostra l'immagine allegata al posto sottostante. Nella stessa trovate anche il codice ID per scaricarlo e aggiungerlo alle vostre isole.

Come potete vedere dall'immagine, coolbeanz200 non ha ricreato solo le fattezze di Geralt, ma anche la sua armatura. Sulla schiena è visibile anche una spada, naturalmente non utilizzabile (sempre di Animal Crossing: New Horizons stiamo parlando, in fondo).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons è un titolo esclusivo per Nintendo Switch che sta ottenendo un immenso successo, tale da aver colto di sorpresa Nintendo stessa.