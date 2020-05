PS5 e Xbox Series X, un calendario potrebbe aver svelato le date dei prossimi eventi

Il giornalista di Venture Beat Jeff Grubb ha pubblicato il calendario degli eventi videoludici cui deve partecipare nelle prossime settimane con indicate le possibili date delle presentazioni di Xbox Series X e PS5... e non solo.

Come potete vedere nell'immagine allegata al tweet sottostante, si comincia il 12 maggio, cioè oggi, con la presentazione di un gioco chiamato "___man". Naturalmente il titolo non è completo. Si prosegue il 2 giugno con qualcosa relativo a Mel Gibson di cui non si sa praticamente nulla, mentre il 4 giugno dovrebbe esserci il fatidico evento di presentazione dei giochi di PS5, indicato come "State of PlayStation". Stando a Grubb l'hardware dovrebbe essere svelato prima. Infine il 10 giugno c'è l'"Xboxing Day", ossia dovrebbe essere mostrata la line up di Xbox Series X. Nel calendario c'è anche un evento di luglio di Xbox, con la data non fissata, mentre per un nuovo Nintendo Direct se ne dovrebbe riparlare a settembre.

Che dire? Se il calendario di Grubb è attendibile lo scopriremo tra poche ore, ossia quando sarà presentato il fantomatico "___man". Comunque sia giugno e luglio saranno due mesi intensissimi per il mondo dei videogiochi, state pronti.