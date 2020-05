Animal Crossing: New Horizons, le vendite hanno già superato quelle previste in totale da Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ha già fatto registrare vendite impressionanti, ma a quanto pare ha colto di sorpresa anche la stessa Nintendo visto che in meno di due mesi ha superato già la quota di copie vendute prevista in totale dalla compagnia per tutto il ciclo vitale del gioco.

In una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha riferito che Animal Crossing: New Horizons ha superato nettamente le aspettative: "Le vendite iniziali di Animal Crossing: New Horizons hanno ampiamente superato le nostre aspettative", ha affermato, in base a una traduzione effettuata da Nintendo Everything.

"Avevamo come obiettivo la quantità di vendite raggiunta al lancio ma per l'intero ciclo vitale del gioco, considerando quanto i fan hanno atteso a lungo, ma tutto sta succedendo a una velocità molto superiore a quanto ci saremmo aspettati".

Peraltro, Furukawa ha riferito che circa il 50% dei giocatori di Animal Crossing: New Horizons sui mercati principali (ovvero USA, Giappone ed Europa) ha acquistato il gioco in versione digitale. Tutto questo arriva in seguito all'annuncio dei dati di vendita emersi con i recenti risultati finanziari del trimestre fiscale di Nintendo, che hanno visto 11,7 milioni di copie del gioco vendute nei primi 11 giorni e oltre 13,4 milioni di copie nel giro di un mese e mezzo.

Per chi rientra già fra i milioni di giocatori attivi su Animal Crossing: New Horizons, ricordiamo che è ancora possibile ottenere la speciale tazza della festa della mamma, decisamente in tema con la giornata di oggi.