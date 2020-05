Animal Crossing: New Horizons, come ottenere la tazza della festa della mamma

Su Animal Crossing: New Horizons, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, è arrivato un oggetto stagionale, e dunque speciale. Si tratta di uno di quegli accessori con cui arredare casa e isola che, una volta tralasciato, tornerà solo a disposizione chissà tra quanto tempo. È la tazza della festa della mamma, e in questa rapida guida vi spieghiamo come ottenerlo.

La festa della mamma si terrà ufficialmente questa domenica 10 maggio 2020, ma su Nintendo Switch avrete la possibilità di ottenere la tazza esclusiva su Animal Crossing: New Horizons entro la fine del mese (31 maggio 2020 alle ore 23:59). La procedura da seguire sarà semplice: recarsi nel centro servizi di Fuffi e Tom Nook, poi utilizzare il catalogo degli oggetti speciali per provvedere all'ordine. Parliamo del catalogo in evidenza, non quello che racchiude tutti gli oggetti con cui avete interagito in passato. La tazza non costa molto, ma in caso di mancanza di denaro potete sempre ricorrere alla compravendita di abitanti, che frutta milioni.

A questo punto scorrete con il comando R del JoyCon le liste degli oggetti presenti (altrimenti non vedrete la tazza), poi selezionatela e ordinatela per il modico costo di 600 stelline. Volendo potrete ordinarne anche più di una, mentre non sappiamo se il colore vari o meno in base alla versione del gioco o se sia sempre rosa.

Ricapitoliamo la procedura per ottenere su Animal Crossing: New Horizons la tazza della festa della mappa, in pochi semplici passaggi:

Recarsi al centro servizi dell'isola

Accedere al terminale verde sulla destra

Selezionare Catalogo Nook

Selezionare Articoli Speciali

Scorrere con il tasto R fino alla schermata della tazza

Ordinare la tazza della festa della mamma