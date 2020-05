Animal Crossing: New Horizons, un Nintendo Direct fanmade mostra tutti i miglioramenti sognati dai giocatori

Animal Crossing: New Horizons è certamente un gioco longevo e divertente; ma è altrettanto certo che avrebbe bisogno di alcuni piccoli accorgimenti, di migliorie che tutto sommato non dovrebbe essere troppo complesso introdurre da parte degli sviluppatori. Tutti questi miglioramenti sono stati raccolti (e mostrati) in un recente video fanmade.

Si tratta di un video a tema Animal Crossing: New Horizons sia utile che simpatico: simpatico perché simula in tutto e per tutto un vero e proprio Nintendo Direct (ma chiaramente è fanmade); utile perché dà un'idea molto precisa di quanto potrebbe migliorare Animal Crossing: New Horizons, suggerendo tutti gli aspetti, nessuno escluso, agli sviluppatori. Molte novità sono state già introdotte nel recente aggiornamento di Volpolo, ma sono esclusivamente contenutistiche e si può sempre fare di più.

Il video è stato realizzato da Nick Ha, con l'aiuto di Kira Buckland, Lizzie Freeman e Madeline Dorroh. Affronta tutti gli aspetti degni di nota di Animal Crossing: New Horizons che andrebbero rivisti: giusto per citare i più importanti, il crafting degli oggetti (più snello ed intuitivo) e l'intera gestione del comparto multiplayer online.

Ecco un elenco con tutti i miglioramenti proposti da questo video (che trovate in calce alla notizia) ad Animal Crossing: New Horizons:

Possibilità di creare più oggetti nello stesso momento

Possibilità di utilizzare i materiali contenuti nel magazzino della propria casa (e non solo nelle tasche) durante la fase di creazione

Possibilità di usare gli oggetti nelle tasche con il comando diretto ZR

Menù più intuitivo per gestire il passaggio degli oggetti tra tasche e magazzino

Possibilità di visualizzare il valore di insetti, pesci e oggetti direttamente nelle tasche

Possibilità di acquistare più abiti da Ago e Filo senza uscire ogni volta dal camerino

Possibilità di velocizzare i dialoghi di Blatero

Menù per viaggiare online dalla Dodo Airlines completamente rivisto, più snello e rapido

Modalità di gestione del multiplayer online più intuitive

Impostazioni per audio di gioco e tanti altri aspetti

Ruota delle armi più efficiente e visualizzabile anche durante la corsa