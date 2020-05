Bright Memory: Infinite, il video dell'Inside Xbox è gameplay vero tratto dalla versione Xbox Series X

Bright Memory: Infinite ha aperto l'evento Inside Xbox, una presentazione organizzata da Microsoft per Xbox Series X che ha fatto parecchio discutere per la scarsità di gameplay mostrato in video, nonostante questo sembrasse rappresentare il fulcro dell'evento in base a quanto riferito in precedenza, eppure sembra che il gioco in questione sia stato comunque mostrato proprio in tale forma e dalla console Microsoft.

Il video con protagonista Bright Memory: Infinite si è presentato in effetti come una sorta di spaccato del gioco, con quello che sembrava l'inizio di un livello e poi il suo svolgimento, tra diverse situazioni e dinamiche. Il gioco è uno sparatutto in soggettiva e l'azione si presenta in tale inquadratura in maniera credibile per un gioco del genere, sebbene manchino evidentemente alcuni elementi dell'HUD e il tutto sia sembrato fin troppo scenografico.

Tuttavia, gli sviluppatori FYQD Studio hanno confermato che quanto mostrato era effettivamente gameplay e proveniente dalla build per Xbox Series X: "Al momento il design dell'interfaccia utente è previsto per quando lo sviluppo avrà raggiunto l'80%", si legge in un messaggio su Twitter da parte degli sviluppatori.

Poi, rispondendo alla domanda sul fatto che si trattasse o meno di gameplay effettivo, hanno confermato: "Questa è una demo registrata da me, non è una CG costruita con il motore del gioco. Tuttavia, la parte finale è un QTE che non dipende dal controllo del giocatore". Quest'ultima parte dovrebbe essere quella alla guida del veicolo, che a quanto pare fa parte di una sequenza scriptata.

Bright Memory Infinite è stato annunciato per Xbox Series X nel corso dell'evento Inside Xbox del 7 maggio, verrà lanciato anche su PC.