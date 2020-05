Sonic e altri classici Sega Mega Drive si mostrano in prototipi inediti con documenti video anni 90

Sonic e altri classici Sega dell'epoca Mega Drive si mostrano in forma inedita all'interno di alcuni video emersi in forma pubblica in questi giorni, con spezzoni di prototipi in versione non definitiva che mostrano anche Streets of Rage e altri titoli storici.

I video in questione sono stati pubblicati dal canale YouTube "wadelyjp", erano stati pubblicati già tempo fa ma non in maniera pubblica come in questo nuovo caso. I due video sono stati digitalizzati dal formato analogico e risalgono agli anni 90, con un misto di scene tratte da build preliminari di giochi destinati a fare la storia di Sega e del Mega Drive.

Tra le differenze con le versioni definitive vediamo ad esempio uno scontro con Robotnik in Sonic dalla musica nettamente accelerata, UFO all'interno di Marble Zone e ostacoli poi rimossi in Spring Yard Zone, oltre a uno stage speciale con conformazione completamente diversa.

C'è poi la versione preliminare di Bare Knuckle (ovvero Streets of Rage in occidente) con Axel chiamato Hawk e Adam identificato come Wolf, oltre ad alcune variazioni visibili nel gameplay ma non molto evidenti rispetto alla versione finale.

In ogni caso, si tratta di documenti di grande interesse, provenienti dal pieno dell'epoca d'oro dei videogiochi a 16-bit e ne consigliamo la visione per un bel tuffo nel passato.

Proprio in questo periodo, peraltro, si festeggia il 60° anniversario di Sega con Sega Shiro, il figlio di Segata Sanshiro, di cui è stato mostrato in un nuovo video anche l'oscuro passato, in attesa di eventuali nuovi annunci sul fronte videoludico.