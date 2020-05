iPhone 12 un grosso leak ha svelato nomi, prezzi e specifiche di ogni modello

Un gigantesco leak ha svelato praticamente tutti i dettagli della famiglia degli iPhone 12, ossia i nomi, i prezzi e le specifiche tecniche di ogni modello. Considerando che probabilmente gli iPhone 12 saranno disponibili in autunno e che saranno presentati a settembre, si tratta di informazioni succulente per tutti i curiosi del mondo Apple e della tecnologia.

Le informazioni trafugate provengono Jon Prosser di Front Page, figura generalmente molto attendibile, che le ha riportate in un video su YouTube. Vediamole riassunte in una comoda tabella:





Per quanto riguarda i nomi e i display, iPhone 12 sarà usato per il modello d'ingresso, che avrà uno schermo da 5,4 pollici Super Retina OLE fatto da BOE. I modelli iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro avranno schermi da 6,1 pollici, il primo fatto da BOE, il secondo fatto da Samsung. Il telefono più costoso, l'iPhone 12 Pro Max, avrà uno schermo da 6,7 pollici Super Retina XDR OLED fatto da Samsung.

In termini di memoria, i primi due modelli avranno 4 GB, mentre i modelli successivi 6 GB. I tagli dei telefoni saranno da 128 GB, 256GB per i primi due modelli, cui va aggiunto un taglio da 512 GB per i due modelli più costosi. Parlando di prezzi, si va da 649 dollari del modello d'ingresso, fino ai 1.399 dell'iPhone 12 Pro Max da 512GB. Vediamo ancora una volta il riepilogo dei prezzi: