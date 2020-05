PlayStation: GameStop promette grandi novità dal mondo Sony, annuncio in vista? C'entra PS5?

GameStop si inserisce nella catena di tweet e indizi che sembrano puntare sugli annunci in arrivo nelle prossime ore, in questo caso con una novità che sembra riguardare il mondo PlayStation in base al testo del messaggio, che dovrebbe essere svelata domani e fa pensare e una possibile esclusiva e forse riguardare in qualche modo anche PS5.

"Grande ritorno esclusivo nel mondo PlayStation! Curiosi? Aguzzate la vista: domani riceverete una newsletter speciale!" Riporta il tweet dell'account ufficiale di GameStop. Proprio il fatto che provenga dalla catena di negozi è alquanto sospetto, visto che potrebbe trattarsi anche di un prodotto specifico in vendita presso i negozi più che una notizia riguardante tutto il panorama videoludico.

Il fatto che il testo parli di un "grande ritorno esclusivo" tuttavia sembra piuttosto un esplicito riferimento a un titolo appartenente al mondo PlayStation, forse il ritorno di un gioco famoso in esclusiva per PS4 o addirittura PS5, oppure un gioco che torna ad essere esclusivo per le piattaforme Sony.

Il mistero dovrebbe essere svelato domani, 13 maggio, cosa che corrisponde peraltro a un altro appuntamento della Summer Game Fest di Geoff Keighley, che il conduttore considera un annuncio importante. Keighley parla addirittura di "uno dei momenti più importanti di questa estate", e se questo fosse collegato al tweet di GameStop sul "ritorno esclusivo nel mondo PlayStation" si aprirebbero prospettive molto interessanti sulle novità in arrivo domani.

A questo punto, non resta che attendere qualche ora, mentre questa primavera/estate all'insegna delle novità e in avvicinamento alla next gen di PS5 e Xbox Series X entra decisamente nel vivo.