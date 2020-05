Marvel's Iron Man, data di uscita ufficiale su PlayStation VR annunciata da Sony

Marvel's Iron Man ha finalmente una data di uscita ufficiale, appena annunciata da Sony: il gioco sarà disponibile per i possessori di PlayStation VR a partire dal 3 luglio.

Rinviato insieme a The Last of Us 2, Marvel's Iron Man è il nuovo tie-in in realtà virtuale dedicato al celebre eroe in armatura, che abbiamo visto per anni sul grande schermo interpretato da Robert Downey Jr.

Il gioco, sviluppato da Camouflaj, il team autore di République, ci vedrà indossare virtualmente l'armatura di Iron Man e affrontare la minaccia del Fantasma, un villain in grado di rendersi intangibile e invisbile, nonché di controllare i dispositivi elettronici a suo piacimento.

Tony Stark ha abbandonato la produzione di armi per dedicarsi a nuove tecnologie contro il crimine.

Le sue imprese gli sono valse una fama mondiale, ma anche la rivalità del Fantasma, una hacker che combatte le multinazionali modificando i vecchi dispositivi della Stark Industries.

Per mettere in ginocchio l'impero di Tony, il Fantasma lancia un attacco su vasta scala ai suoi stabilimenti, scatenando un conflitto che culminerà in un epico scontro finale.