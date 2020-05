Hunting Simulator 2, data di lancio, trailer e immagini della simulazione per PS4, Xbox One e PC

Nacon ha svelato il nuovo Hunting Simulator 2. Il simulatore di caccia di Neopica si presenta con la data di lancio, il trailer e le prime immagini. Il gioco arriverà su PS4, Xbox One e PC il prossimo 25 giugno 2020. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile in seguito.

Il nuovo video di Hunting Simulator 2 mette in risalto l'atteso elemento di gameplay per la prima volta presente in un titolo simile: il cane da caccia. I cani da caccia sono compagni essenziali per molti cacciatori, e questa è una delle aggiunte principali nel secondo titolo della serie Hunting Simulator.

Trovare le prede nel vasto mondo di gioco di Hunting Simulator 2 non sarà sempre facile. Esattamente come nella vita reale, i giocatori dovranno armarsi di pazienza e prestare particolare attenzione ai differenti indizi sparsi nella zona per localizzare e seguire le tracce lasciate dagli animali. In questo passaggio cruciale per una buona caccia, sarà ora possibile chiamare a sé il fido compagno canino per farsi aiutare.

Tre razze di cani sono disponibili in Hunting Simulator 2, ognuna con specifiche caratteristiche e abilità che i giocatori dovranno imparare a riconoscere per un uso efficace. Beagle, Labrador Retriever o Pointer tedesco dal pelo corto: scegliere il compagno ideale sarà fondamentale per raggiungere i migliori risultati.