Call of Duty: Warzone, come collegarlo a Call of Duty: Mobile per ottenere oggetti gratis

Call of Duty: Warzone può essere collegato a Call of Duty: Mobile, così da sbloccare oggetti gratis su quest'ultimo titolo per smartphone Android e dispositivi iOS. Un numero considerevole di giocatori però non sa ancora come fare: ecco allora una guida, che vi aiuterà passo passo. Non perderete più di qualche minuto di tempo.

Gli sviluppatori di Activision ovviamente sono ben lieti che i propri giocatori si dedichino ad entrambi i titoli. Call of Duty: Warzone è disponibile su console e PC, Call of Duty: Mobile invece... beh, su mobile. Come prima cosa, per collegarli tra loro avrete bisogno di un account Call of Duty: potete registrarvi su questo sito ufficiale.

Account alla mano, non vi resta che seguire questa procedura per collegare Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Mobile. Entro 72 ore riceverete una skin e un orologio da usare sul secondo dei due, completamente gratis.

Avviare Call of Duty: Mobile

Recarsi alla voce Account

Recarsi alla voce Impostazioni

Selezionare Opzioni di Accesso

Effettuare il login con l'account appena creato, o con il proprio account Call of Duty di vecchia data

Avviare Call of Duty: Warzone

Accedere con lo stesso account di Call of Duty: Mobile

Attendere fino alla consegna dei regali