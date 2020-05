Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 remaster annunciato con trailer e data di uscita per PS4, PC e Xbox One

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 in versione rimasterizzata sta per tornare su PS4, PC e Xbox One, infine annunciato ufficialmente da Activision con il trailer riportato qui sopra e la data di uscita fissata per il 4 settembre 2020.

Il videogioco che ha trasformato il mondo dello skateboard è tornato! si legge nel comunicato stampa. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 riprende in pieno gli originali e li porta a nuova vita con un comparto grafico completamente rinnovato per le nuove piattaforme, ma lasciando inalterato il gameplay originale e le sue caratteristiche tipiche, come la mitologica colonna sonora composta da brani punk rock provenienti direttamente dal pieno degli anni 90 e primi 2000.

Vicarious Visions è tornata all'opera per ricostruire i suoi più grandi successi insieme al famoso birdman Tony Hawk, in un'operazione che promette molto bene essendo gestita dallo stesso team che ha portato a termine ottimamente la riproposizione di Crash con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 conterranno tutti i livelli originali, gli skater professionisti, i trick della vecchia scuola e molto altro che i giocatori ricorderanno dagli anni '90 e 2000. Questa fedele rimasterizzazione includerà anche i brani di successo del franchise originale. Il tutto sarà disponibile dal 4 settembre 2020 in un pacchetto per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, tutte le console Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X, e su PC tramite la piattaforma Epic Games Store in esclusiva.

"La serie originale di Tony Hawk's Pro Skater è stata un pilastro nell'evoluzione dei moderni trick per lo skateboard e ha ispirato molti degli skater professionisti che oggi conoscete e amate", ha dichiarato Tony Hawk. "Sono entusiasta di poter ispirare una nuova generazione di skateboarder, giocatori e fan della serie nel far crescere ulteriormente questo sport".

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 includeranno anche le funzionalità più amate di tutto il franchise originale, tra cui Revert, lip tricks, wall plant e le modalità in multigiocatore originali, sia online sia in locale. E sì, ci saranno anche le modalità Create-A-Park e Create-A-Skater! In Create-A-Park ci saranno nuove modalità di personalizzazione grazie ad un robusto editor che le supporta. I giocatori possono condividere online i parchi con gli amici e personalizzare i look degli skater. Inoltre, i fan possono selezionare i loro skater preferiti dalla lista completa dei professionisti originari, tra cui Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas e Bob Burnquist. Le nuove funzionalità della versione rimasterizzata includono ancora più obiettivi di prima, nuove sfide per potenziare l'esperienza di gioco e altro ancora.

"Avere la possibilità di rilanciare i due giochi originali che hanno avuto un impatto così significativo non solo nel mondo dei videogame, ma su un intero sport, è stata un'esperienza straordinaria per i membri del nostro team, molti dei quali hanno lavorato alla serie originale", ha dichiarato Jen Oneal, Studio Head di Vicarious Visions. "Abbiamo preso ciò che conoscevate e amavate dai giochi originali e lo abbiamo unito a strumenti creativi innovativi che consentiranno ai giocatori di inventarsi modi completamente nuovi di giocare al gioco che hanno amato. Siamo certi che sarà l'esperienza definitiva di Tony Hawk's Pro Skater che i fan vogliono".

A partire da oggi, coloro che preordinano online Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su PlayStation, Xbox o PC avranno accesso alla demo di Warehouse prima del lancio ufficiale. La demo sarà disponibile per il download in un secondo momento.