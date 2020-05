Immortal Realms: Vampire Wars, data di lancio, trailer e immagini per PS4, Switch, PC e Xbox One

Kalypso Media ha presentato Immortal Realms: Vampire Wars, un nuovo strategico per PS4, Switch, PC e Xbox One. Il gioco arriverà il prossimo 28 agosto 2020. Ecco il primo trailer e le prime immagine del gioco.

Il gioco fonde il combattimento vampirico a turni con la gestione di un impero, a seguito di una sanguinosa guerra tra umani e tre clan di vampiri: i Dracul, i Moroia e i Nosfernus. La beta di Immortal Realms: Vampire Wars è attualmente disponibile per coloro che hanno effettuato il pre-order su Kalypso Store e sul Microsoft Store tramite Xbox Game Preview.

Immortal Realms: Vampire Wars è un gioco di strategia ambientato in un mondo di vampiri oscuri in subbuglio, che combina la gestione di un impero e il combattimento a turni. Immergiti in un mondo mitico pieno di orrori, leggende e epos gotici irresistibili in un'esperienza di gioco stimolante.

Ecco le caratteristiche principali: