Call of Duty: Warzone, ecco di cosa ha bisogno nel prossimo update, secondo Dr DisRespect

Call of Duty: Warzone è indubbiamente uno dei grandi titoli online del momento, ennesimo Battle Royale ad arrivare sul mercato sulla scia delle miniera d'oro mostrata da Fortnite a tutti gli altri sviluppatori. Si sta facendo valere parecchio, ma ha bisogno di altra carne al fuoco: e Dr DisRespect ha spiegato quali nuovi contenuti dovrebbe al più presto accogliere.

Nelle scorse ore, Dr DisRespect ha spiegato su Twitter punto per punto di che cosa avrebbe bisogno Call of Duty: Warzone nel suo prossimo aggiornamento di rilievo. La lista sembra anche leggermente sarcastica e provocatoria: difatti sembra che il noto streamer abbia preso di peso proprio i punti più rilevanti di Fortnite per portarli su Call of Duty: Warzone, per esempio i concerti live come quello di Travis Scott. Del resto ci troviamo quasi d'accordo, perché alcuni aspetti (come cambiamenti alla mappa, modalità a tempo limitato e partite classificate) avrebbero in effetti decisamente senso.

Ecco dunque tutte le novità e le introduzioni proposte da Dr DisRespect per Call of Duty: Warzone; ma prima date un'occhiata a questo video in cui i giocatori del Battle Royale utilizzano gli elicotteri per imprese assurde e spericolate.

Modifiche alla mappa di gioco

Nuove armi (non troppe)

Modalità a tempo limitato emozionanti e divertenti

Chat rivista

Partite classificate come in Halo 2

Tornei mondiali con premi da milioni di dollari

Concerti live all'interno del gioco