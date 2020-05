Call of Duty: Warzone, i giocatori usano gli elicotteri per azioni tanto spettacolari quanto inutili

Nel momento in cui scriviamo non troverete degli elicotteri su Call of Duty: Warzone, dato che per ora gli sviluppatori hanno deciso di rimuoverli dal proprio Battle Royale. Tuttavia, prima di una così saggia e sofferta decisione, un team di giocatori è riuscito a compiere l'impossibile: portare una jeep sulla piattaforma volante dello Stadium.

I giocatori, dopo l'inizio della nuova stagione di Call of Duty: Warzone, hanno deciso di utilizzare gli elicotteri per compiere azioni tanto spettacolari quanto inutili, insomma. Da subito il sogno della community è stato quello di portare quella dannata jeep nei cieli, e finalmente ce l'hanno fatta: l'operazione ha richiesto sforzi, tentativi e passi falsi, ma è fatta. Bisogna ringraziare il #TeamMountainGoat, che ha poi postato la propria impresa su Reddit, ottenendo più di 5000 upvote e quasi 200 commenti.

Ecco il video dell'impresa compiuta su Call of Duty: Warzone. Il lato divertente della questione, tra gli altri, è che nell'intenzione degli sviluppatori ovviamente gli elicotteri non dovrebbero poter trasportare altri veicoli sulla loro sommità; ecco perché la jeep era in funzione sulle pale rotanti, da spenta pare che non si sarebbe mossa. Un giocatore ha avuto il compito di pilotare l'aereo, l'altro di guidare la jeep, con grande coordinazione. Cosa ne pensate di tanta bravura?