The Dark Pictures: Little Hope, un nuovo video diario sullo sviluppo del gioco

The Dark Pictures: Little Hope si mostra con un nuovo video diario realizzato da Supermassive Games per far luce su alcuni retroscena relativi allo sviluppo del gioco.

In questo Dev Diary di Pete Samuels, CEO di Supermassive Games ed Executive Producer di The Dark Pictures Anthology, i fan potranno approfondire il processo di creazione di Little Hope e scoprire come la raccapricciante caccia alle streghe del 1692 nel New England abbiano ispirato la storia di questo gioco.

Pete Samuels condivide maggiori dettagli sulle influenze e le ispirazioni che lo hanno condotto a questa nuova storia ambientata nella cittadina di Little Hope.

Spiega anche che cosa abbia cambiato e migliorato in Little Hope grazie ai feedback dei giocatori dopo il primo gioco della serie, Man of Medan.

L'uscita di The Dark Pictures: Little Hope è prevista per questa estate nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.