Xbox Series X, spunta la possibile lista dei giochi che verranno presentati domani

Xbox Series X sarà protagonista domani di un evento in cui verranno presentati diversi giochi prodotti dalle terze parti per la nuova console, ed è spuntata in rete una possibile lista dei titoli in questione.

Dunque quali giochi vedremo durante l'evento del 7 maggio? Alcuni nomi sembrano compatibili con gli ultimi rumor, altri si pongono come sorprese più o meno inaspettate.

Inutile dire che si tratta al momento solo di voci provenienti dagli addetti ai lavori, neanche di un vero e proprio leak: per la lista ufficiale bisognerà attendere appunto l'evento di domani, che seguiremo in diretta nell'ambito della maratona dell'Xbox Day a partire dalle 13.00.

Xbox Series X, lista dei possibili giochi che vedremo nell'evento del 7 maggio