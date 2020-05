Xbox Series X, quali giochi vedremo durante l'evento del 7 maggio?

Xbox Series X sarà protagonista di uno speciale evento il 7 maggio, una puntata di Inside Xbox in cui verranno finalmente mostrati i giochi in uscita sulla prossima console Microsoft. Quali saranno?

Per il momento c'è un'unica certezza, ovverosia Assassin's Creed: Valhalla che, come annunciato dalla stessa Ubisoft, si mostrerà con il primo trailer del gameplay proprio nel corso della presentazione.

Dopo lo spettacolare trailer cinematico, che ha riscosso un enorme successo superando in due giorni le visualizzazioni di Odyssey, potremo dunque vedere come funziona davvero questo nuovo episodio e quali migliorie sono state apportate all'esperienza.

Tutto il resto sono ipotesi più o meno plausibili, più o meno suggestive, a cominciare dalle nuove produzioni targate Warner Bros. Interactive Entertainment: sembra che il publisher volesse dar vita per la prima volta a una conferenza in occasione dell'E3 2020, poi cancellato, e potrebbe dunque optare per questa soluzione.

Parliamo dunque del reboot di Batman: Arkham sviluppato da Warner Bros. Games Montreal, focalizzato sulla Court of Owls, e del prossimo progetto di Rocksteady Studios (Superman?), a ormai cinque anni dall'ultimo titolo pubblicato dallo studio inglese.

Potremmo però vedere anche il promettente tie-in di Harry Potter, l'action RPG rivelato da un leak ormai diverso tempo fa. Chissà, magari non è un caso se tutti e tre questi giochi avevano un reveal previsto per maggio, stando ai rumor.

Cyberpunk 2077 potrebbe essere anch'esso della partita, e dopo l'annuncio dell'upgrade gratuito su Xbox Series X per i possessori della versione Xbox One tramite Smart Delivery l'evento di giovedì si pone come un'ottima occasione per vedere il gioco in azione su di una piattaforma next-gen.

Microsoft potrebbe anche aver rilanciato l'accordo commerciale con Electronic Arts, in vigore fino a qualche anno fa, e mostrare dunque un primo trailer di FIFA 21 e dei nuovi sportivi del colosso americano, mentre l'appena ufficializzato Battlefield 6, probabile esclusiva next-gen, potrebbe fare la propria comparsa con un teaser.

Altri due titoli di cui si vocifera sono Dying Light 2 ed Elden Ring: il primo non viene mostrato ormai da parecchio e le tempistiche sono dunque compatibili, mentre del secondo sappiamo ancora pochissimo ma una partnership commerciale con Microsoft sarebbe eclatante e darebbe un senso agli sforzi compiuti finora da Phil Spencer nei confronti degli autori giapponesi.

Quante di queste previsioni si realizzeranno? Quante verranno disattese? Ci saranno delle sorprese che nessuno si aspettava? Voi cosa pensate che verrà mostrato? Parliamone.