Harry Potter RPG: tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco Warner Bros.

Che fine ha fatto Harry Potter RPG? Ve lo ricordate, no, quel titolo comparso in rete nell'ottobre del 2018, con un video trafugato e subito fatto rimuovere da Warner Bros. per violazione di copyright. Un filmato che appariva già all'epoca incredibile, proiettandoci tra una Hogwarts completamente esplorabile, combattimenti a colpi di bacchetta magica e persino un dettagliato editor del personaggio. Da allora Warner Bros. non ha diffuso dichiarazioni ufficiali, né per smentire né per confermare il progetto, tuttavia alcune indiscrezioni emerse negli ultimi mesi ci fanno ipotizzare che l'annuncio potrebbe essere nell'aria.

La più consistente è arrivata l'11 marzo, quando in risposta alla cancellazione dell'E3 2020, il giornalista di Kotaku, Jason Schreier, ha rivelato che Warner Bros. Games aveva grossi piani per la manifestazione: la lineup del publisher comprendeva infatti Batman, Harry Potter e il nuovo gioco di Rocksteady. Quali che siano i nuovi piani di Warner Bros., è più che lecito aspettarsi qualche novità prima dell'arrivo dell'estate, anche perché Schreier è sempre ben informato sui fatti dell'industria. Ci sembra quindi il momento perfetto per fare il punto di quello che sappiamo sul nuovo Harry Potter RPG, analizzando tutte le informazioni in nostro possesso. Ma prima di raggiungere il binario nove e tre quarti e salire sul treno dell'hype, vi ricordiamo di iscrivetevi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina, per non perdervi nessuna novità su Harry Potter, e sui videogiochi in generale.