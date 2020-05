Star Wars: nuovo film con regista Taika Waititi e nuova serie TV su Disney+ annunciati da Disney

Grandi novità riguardanti Star Wars arrivano oggi con l'annuncio di un nuovo film cinematografico affidato al regista Taika Waititi e una nuova serie TV che verrà distribuita su Disney+, annunciati entrambi in occasione dello Star Wars Day che si svolge oggi, 4 maggio.

Disney ha dunque affidato a Waititi la regia del nuovo film cinematografico di Star Wars, dopo essersi occupato peraltro dell'episodio finale della serie The Mandalorian e aver peraltro vinto di recente il premio Oscar per Jojo Rabbit. Verrà supportato da Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho), che si occuperà di scrivere la sceneggiatura.

L'uscita di questa nuova produzione è già fissata per dicembre 2022, anche se sembra piuttosto vicina considerando che Waititi è occupato anche su Thor: Love and Thunder, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, dunque lo aspetta un periodo decisamente impegnativo, in attesa di capire di cosa tratti il nuovo film di Star Wars.

Contestualmente è stata anche annunciata una nuova serie TV su Star Wars, che verrà distribuita in esclusiva su Disney+. Lo show sarà sviluppato dalla sceneggiatrice Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette) che farà da showrunner per la serie, di cui non si sa ancora praticamente nulla. Si tratta comunque di un'altra serie che va dunque ad aggiungersi alle tre già annunciate: la seconda stagione di The Mandalorian, la serie TV basata sulla vita di Cassian Andor prima degli eventi di Rogue One e infine la serie incentrata su Obi-Wan Kenobi.

Nel frattempo, per lo Star Wars Day ricordiamo che le Spade Laser tornano su Battaglia Reale in Fortnite e che i giochi Switch dedicati a Guerre Stellari sono in sconto in questi giorni.