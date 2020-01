Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ è stata sospesa? Parla Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi, la serie in arrivo su Disney+, sembrava fosse stata sospesa a tempo indeterminato, il che generalmente significa che il progetto è finito nell'oblio.



Le voci su questo esito così nefasto si sono rincorse nelle ultime ore, ma Ewan McGregor ha voluto tranquillizzare i fan: durante il press tour del film Birds of Prey, l'attore ha detto che ci sono dei ritardi ma la serie si farà e sta venendo su molto bene.



"Ho letto qualcosa come l'ottanta, il novanta per cento di ciò che hanno scritto finora ed è davvero, davvero bello", ha detto McGregor ai microfoni di IGN.com, aggiungendo sulle voci della sospensione che "Anziché cominciare le riprese ad agosto, le hanno spostate a gennaio, questo è tutto."



Dunque la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi si farà? Speriamo non spuntino ulteriori rumor negativi nelle prossime settimane.