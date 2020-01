Dragon Ball Z Kakarot: le censure delle scene più iconiche

Quella tra Dragon Ball e la censura è una relazione di lungo corso. La coppia ha iniziato a frequentarsi già negli anni novanta e fin dalle prime uscite il feeling è apparso notevole, tra la metamorfosi di oggetti, la mutazione di sangue in clorofilla e strane sparizioni. Non stupisce quindi che anche Dragon Ball Z: Kakarot metta in mostra episodi di censura più o meno marcati: d'altronde il gioco è classificato come PEGI 12 ed è normale che per ottenere questa classificazione Bandai Namco sia dovuta scendere ad alcuni compromessi. Ci sono tuttavia alcune scene che hanno subito tagli più profondi di altri e in questo video vogliamo mettere in evidenza come queste sequenze abbiano perso alcuni elementi di pathos piuttosto importanti.