Fortnite e Star Wars: le Spade Laser tornano su Battaglia Reale, i giocatori protestano

4 maggio 2020: un giorno come un altro per celebrare Star Wars, franchise che non smette di far sognare adulti e bambini. May the 4th be with you, come si dice: anche il Battle Royale di Epic Games ovviamente dà inizio ai festeggiamenti, e lo fa a modo suo. Con il ritorno delle spade laser su Fortnite Capitolo 2.

Già da ieri gli sviluppatori di Epic Games hanno cominciato a riproporre su Fortnite Capitolo 2 le skin di Star Wars, ora liberamente acquistabili nel negozio di gioco in cambio di V-buck, presumibilmente fino a domani. Ma un conto sono le skin, un altro le spade laser, armi incredibilmente potenti. Queste ultime furono introdotte lo scorso dicembre 2019, rimasero in gioco per un sacco di tempo e si fecero letteralmente odiare dalla community degli streamer, dei pro player e di parte dei "giocatori standard" o comuni, come potremmo definirli.

Ora le spade laser sono tornate, e non è chiaro per quanto tempo resteranno: sono un'arma davvero notevole, in rarità mitica e in grado di azzerare la salute dei nemici molto rapidamente; inoltre consentono di raccogliere materiale a super velocità, subito garantendo una situazione di vantaggio per il possessore. Date la forza offensiva e quella difensiva delle spade laser, i giocatori hanno già cominciando a protestare, implorando Epic Games (soprattutto su Twitter) di rimuoverle al più presto.

Avete avuto modo di provare le spade laser di Star Wars su Fortnite Capitolo 2, nelle ultime ore o nel mese di dicembre 2019? Le ritenete davvero così forti? Forse è anche per questo motivo che Tfue ha definito Fortnite un gioco tutt'altro che competitivo.