Call of Duty: Modern Warfare, un glitch consente di giocare in terza persona

Un glitch di Call of Duty: Modern Warfare consente di giocare in terza persona. A mostrarlo è stato l'utente Reddit Tkade14 in un video che trovate in fondo alla notizia. Normalmente il gioco mostra il personaggio in terza persona mentre sta morendo dissanguato e torna in prima persona quando viene curato. In questo caso qualcosa è andato storto e il gameplay è rimasto in terza persona.

Tkade14 è quindi potuto andare in giro per la mappa controllando il suo avatar come se fosse il protagonista di un action in terza persona. Da notare che ha usato solo un coltello come arma. Ancora più importante: ha funzionato benissimo. Di solito quando accadono glitch del genere i giochi si rompono in qualche modo (telecamera ballerina, problemi grafici e così via), ma non Call of Duty: Modern Warfare, in cui tutto è andato liscio come l'olio e guardandola in azione, la terza persona sembra quasi naturale.

Del resto, come fatto notare da qualcuno, si tratta anche di un ottimo modo per dare senso agli oggetti cosmetici acquistabili o ottenibili giocando. Comunque sia non aspettatevi di poter giocare con questa visuale. È da Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009 che non c'è una modalità in terza persona in un COD.

Per la cronaca, quando il glitch è avvenuto Tkade14 stava giocando la modalità survival, esclusiva della versione PS4 fino a ottobre.