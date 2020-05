Elon Musk vuole Minecraft e Pokémon GO giocabili nelle Tesla

Il miliardario Elon Musk vuole avere delle versioni giocabili di Minecraft e Pokémon GO nelle Tesla. Il nostro ha espresso il proposito su Twitter, social cui affida spesso le sue esternazioni, a volte con risultati catastrofici (pensate al valore perso dalle azioni della Tesla a fine aprile perché il nostro le ha definite "Overpriced").

Musk: "Qualcuno pensa di poter avere un buon Minecraft multiplayer sulle Tesla? O forse creare un gioco che interagisce virtualmente con la realtà come Pokémon Go mentre si guida in sicurezza? Come una compressa rivisitazione di Pac-man o Mario Kart?"

Musk è da sempre un grande appassionato di videogiochi. Considerate che ha come avatar su Twitter l'artwork di copertina del primo Deus Ex di Warren Spector (ha anche ottimi gusti), quindi non stupisce che ogni tanto ne parli.

Le risposte al suo tweet sono state diverse: c'è chi lo considera la sua ennesima follia, c'è chi gli ha risposto con i soliti meme, c'è chi gli ha chiesto che droghe avesse assunto prima di scrivere il tweet e c'è chi lo ha preso sul serio. Di nostro riteniamo difficile che si possa integrare in sicurezza un videogioco con la guida. Magari su qualche circuito, ma non certo in strada. Comunque sia non mettiamo limiti alle possibilità offerte dal genio e dalla tecnologia.