Fortnite pronto per lo Star Wars Day, tornano le skin di Kylo Ren, Rey e tanti altri personaggi

Domani, 4 maggio 2020, sarà ufficialmente lo Star Wars Day: May the Force be with you! I fan di tutto il mondo sono pronti a celebrarlo da casa, ma intanto il Battle Royale di Epic Games gioca d'anticipo e propone il ritorno di tantissimi contenuti a tema all'interno di Fortnite.

Ricordare le skin di Star Wars che debuttarono su Fortnite Capitolo 2 tra il mese di dicembre 2019 e gennaio 2020? Bene, da allora non si erano più fatte vedere: ma questi giorni sono perfetti per riproporle (e così Epic Games potrà guadagnare tanti bei soldoni). Dunque nel momenti in cui scriviamo il negozio di gioco torna ad accogliere Kylo Ren, Rey, il Trooper Imperiale, e tutti i loro oggetti cosmetici a tema. Il prezzo dei costumi si aggira sui 1500 V-buck cadauno, circa 15 euro al cambio.

Nulla toglie che tra oggi e domani Epic Games possa svelare delle vere e proprie sorprese: nuovi costumi ed oggetti cosmetici dedicati a Star Wars, ma inediti? Un bundle particolarmente conveniente? Oppure molto semplicemente gli sviluppatori potrebbero riportare le spade laser su tutte le modalità di gioco, appena per 24 ore. Vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione.

E prima di salutarci ricordate che il recente Aggiornamento 12.50 ha introdotto su Fortnite anche la modalità Party Royale: non si può sparare, e sembra perfetta per i concerti di Major Lazer.