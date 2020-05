Resistance sta per tornare? Insomniac Games sembra suggerire novità in arrivo sulla serie

Resistance potrebbe essere di ritorno, se alcune attività di Insominac Games sui social possono essere prese come riferimento di possibili novità in arrivo da parte del team, forse con una remastered o con un nuovo capitolo, che diventano particolarmente interessanti in vista di PS5.

In particolare, è stato pubblicato in questi giorni un tweet, visibile qui sotto, dall'account ufficiale di Insonniac Games, nel quale vediamo uno screenshot di Resistance 2 per PS3, con la frase "Ti senti fortunato, punk?" Che è ancora piuttosto vago ma anche talmente poco sensato da far pensare a un collegamento nascosto con qualcosa ancora da annunciare, considerando peraltro il fatto che si tratta solo dell'ultimo di una serie di messaggi sullo stesso argomento.

D'altra parte, la serie è rimasta ferma al terzo capitolo ormai da quasi dieci anni e con l'acquisizione del team da parte di Sony un suo ritorno potrebbe essere possibile. D'altra parte, in base a quanto riferito in passato da Insomniac, la proprietà intellettuale di Resistance appartiene proprio a Sony, dunque potrebbe essere stata la compagnia produttrice a richiedere un nuovo capitolo al team di sviluppo.

Tutte le voci di corridoio puntano a un Marvel's Spider-Man 2 come prossima produzione di Insomniac per PS5, ma non è detto che, viste le dimensioni del team, debba essere l'unico progetto in corso presso il team. L'idea è che potrebbe trattarsi di un Resistance Remastered o forse direttamente un quarto capitolo, ma è davvero presto per fare ipotesi.

Fatto sta che non è la prima volta che Insomniac fa riferimento alla serie, considerando che qualche giorno fa il team aveva chiesto su Twitter alcune opinioni sulla cover giapponese di Resistance 2, o sul multiplayer di Resistance 3 con vari messaggi misteriosi, come visibile sempre qui sotto.

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa — Insomniac Games (@insomniacgames) May 2, 2020

What do you think of the Japanese Resistance 2 cover? pic.twitter.com/qjsfoFrH7d — Insomniac Games (@insomniacgames) April 18, 2020