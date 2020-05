Tfue, "Fortnite non è un gioco competitivo e non c'entra niente con gli eSport"

Stanno facendo particolarmente discutere le recenti dichiarazioni di Tfue, rilasciate nelle scorse ore durante una live dedicata a Fortnite Capitolo 2. Il titolo di Epic Games non sarebbe affatto un gioco competitivo, e tra l'altro con il mondo degli eSport non avrebbe niente da spartire. Non state sognando: l'ha detto davvero.

Proprio Tfue, il cui vero nome ovviamente è Turner Ellis Tenney, uno dei pro player e degli streamer più noti al mondo assieme a Ninja per quanto riguarda Fortnite, ha rilasciato dichiarazioni così forti. Un momento di sconforto forse, oppure una lucida presa di coscienza che sicuramente arriverà alle orecchie di Epic Games. "Adesso lo dico. Fortnite non è un gioco competitivo. E non mi importa cosa possa dire chiunque altro. Se siete giocatori competitivi di Fortnite, allora vivete nel mondo della fantasia, perché questo gioco non si avvicina neanche lontanamente ad uno status simile".

Tfue ha poi aggiunto che Fortnite non c'entra niente con il mondo degli eSport, e che quindi i cosiddetti "giocatori competitivi di Fortnite" non sono neanche lontanamente considerabili dei pro player. Dichiarazioni forse provocatorie: attualmente Fortnite Battaglia Reale è effettivamente entrato a tutti gli effetti nel mondo dell'eSport, basti pensare che la Fortnite World Cup del 2019 è stata uno degli eventi più seguiti in assoluto nella storia, con un montepremi di 3 milioni di dollari per il vincitore. Probabilmente Tfue allude al fatto che considerare un titolo davvero competitivo e giocarlo come tale siano in realtà due cose molto differenti.

La questione in realtà sembra svincolata dalla realtà dei fatti: forse è proprio Turner a vivere in un altro mondo e a non vedere le cose come stanno? Voi cosa ne pensate in proposito? Cos'è davvero Fortnite Capitolo 2?