Fortnite, Ninja e SypherPK trovano una soluzione molto divertente contro lo stream-sniping

Lo stream-sniping è uno dei grandi problemi di vecchia data di Fortnite Battaglia Reale, nonché uno di quelli che probabilmente non verrà mai veramente corretto. Ma adesso SypherPK e Ninja hanno assicurato di aver trovato la soluzione definitiva. Curiosi di saperne di più?

Ricordiamo intanto brevemente in cosa consiste lo stream-sniping: giocatori fanatici di Fortnite Capitolo 2 si divertono a seguire live e stream dei pro player e degli YouTuber, per poi incontrarli in partita ed eliminarli; chiaramente sono avvantaggiati, perché potendo vedere le live sanno in ogni momento cosa stanno facendo, dove si trovano e quali saranno le loro prossime strategie. Più volte in passato Tyler Ninja Blevins ha letteralmente dato di matto, perché vittima dello stream-sniping.

Ma ora il collega SypherPK, pro player molto attivo nel settore e suo compagno di giochi e di live, ha promesso di aver trovato una soluzione. Una soluzione davvero divertente: consiste nel dialogo. Durante le battaglie, lo streamer pronuncia frasi del tipo "sei uno stream sniper? Va bene, nessun problema". I risultati in parte si sono visti davvero, un avversario ha regalato lui il suo inventario e anche degli oggetti consumabili per recuperare salute. Chiaramente questa è una provocazione, prima verso i veri stream-sniper senza scrupoli e poi verso gli sviluppatori di Epic Games (che tuttavia, ammettiamolo chiaramente, cosa mai potrebbero fare?). Anche dopo alcune partite lo streamer ha incontrato gli stream sniper su Discord, parlando con loro.

Ecco il video delle imprese di SypherPK assistito dal compagno Ninja, ormai promotore di una nuova filosofia di vita volta alla ricerca di un punto in comune con il dannato stream-sniping.