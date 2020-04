Microsoft Flight Simulator: nuove, impressionanti immagini prese dall'Alpha PC

Microsoft Flight Simulator, il ritorno della storica serie di simulatori di volo di Microsoft, continua a stupire con una manciata di nuove, impressionanti immagini prese dall'Alpha PC. Screenshot in grado di mettere in mostra l'eccezionale tecnologia che batte nel cuore del gioco.

Ogni volta che vediamo nuovi filmati o nuove immagini di Microsoft Flight Simulator non possiamo che rimanere basiti di fronte alla qualità grafica raggiungibile dalla simulazione di volo di Asobo. Qualunque sia la configurazione hardware che fa girare la versione Alpha del gioco, infatti, si può notare un livello di dettaglio davvero ragguardevole, che porterà ad avere tutti gli aeroporti del mondo nel gioco.

Comunque, nel caso ve li foste persi, questi sono i requisiti ufficiali per PC, un po' esosi di Microsoft Flight Simulator, mentre queste sono le ultime immagini che abbiamo pubblicato.

Ok, abbiamo finito con le premesse: prima di lasciarvi alle immagini vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator non ha ancora una data ufficiale, ma dovrebbe arrivare su PC, Xbox One (e Xbox Series X?) entro la fine del 2020.

Come vi sembrano?