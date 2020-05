Fortnite, a sorpresa il concerto di Diplo e Major Lazer su Party Royale: il video dell'evento

La scorsa notte si è tenuto su Fortnite Capitolo 2 un nuovo concerto live in esclusiva, uno di quegli eventi irripetibili che attirano l'attenzione di milioni e milioni di giocatori. Sorprendentemente, tuttavia, questa volta nessuno ne sapeva nulla e vi sono state anche delle novità nella gestione dell'evento stesso da prendere in considerazione. Un'iniziativa a sorpresa, che non tutti hanno avuto la possibilità di godersi.

Innanzitutto il nuovo evento si è tenuto su Fortnite Party Royale, la nuova modalità di gioco senza armi introdotta di recente con l'Aggiornamento 12.50; secondo il parere di chi scrive, è anche per questo motivo che Epic Games non ha pubblicizzato a dovere l'evento. I server della nuova modalità avrebbero potuto cedere facilmente con uno stress test simile. Gli invitati d'eccezione sono stati Diplo e Major Lazer: Diplo, pseudonimo di Thomas Wesley Pentz, è un disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense; i Major Lazer sono un gruppo musicale dancehall elettronica fondato nel 2008.

L'evento musicale di Fortnite delle scorse ore ha anche segnato una nuova modalità di fruizione nelle live di questo tipo, che uniscono il mondo reale al Battle Royale di Epic Games: difatti gli artisti sono stati proiettati direttamente all'interno del gioco, tramite filmato in tempo reale. Capirete tutto in modo migliore dando un'occhiata a questo video, che vi permetterà di rivivere tutto l'evento al completo.