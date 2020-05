Clash Royale: Tutto sulla stagione 11

La Stagione 11 sarà la Stagione dei Draghi con la nuova arena DragonSpa che avrà anche nuove skin delle torri a tema Drago.

Per celebrare i 10 anni di Supercell verrà introdotta una nuova emote che si potrà riscattare al Tier 1 del nuovo Pass Royale.

Il nuovo Bilanciamento riguarderà ben 11 carte:



TORNADO: Durata diminuita da 2 a 1 secondo; Potenza Risucchio aumentata da 220 a 440 e Danni al secondo aumentati da 70 a 140.

Ora danneggia anche gli edifici e infligge il 35% dei danni alle torri della corona.

CUCCIOLO DI DRAGO: Salute ridotta dell'8%.

Anche senza il tornado, questa carta viene utilizzata molto nel meta, quindi è giusto ridurre solo la salute e non escluderlo completamente dai deck attuali.

CAPANNA DEI BARBARI e DEI GLOBIN: Salute ridotta rispettivamente del 20% e del 35%.

La capanna dei Barbari ha conosciuto un netto aumento di utilizzo del 5-58% nel tasso di vittoria mentre i Goblin non trovano la giusta consistenza ogni mese.

Quindi i creatori del gioco vorrebbero che le truppe siano come degli eroi da proteggere e non essere solamente dei bloccanti.

TERREMOTO: Danni al secondo aumentati dell'11%. Danno al secondo agli edifici diminuito del 25%.

La Terremoto è una carta attualmente molto forte ma alcuni effetti non rilevano un giusto utilizzo da parte della community.

Dunque sarà una magia da tenere d'occhio per il futuro.

GUARITRICE GUERRIERA: Salute diminuita del 10%.

Secondo gli sviluppatori, questa carta doveva subire un nerf perché era molto utilizzata nel meta nella combo col Mini Pekka.

FORNACE: Salute ridotta del 16%.

La Fornace non dava molto impulso al meta, ma i creatori si sono accorti che a metà classifica è una delle carte più difficili e frustanti da affrontare.

Da adesso dovrebbe essere meno durevole nel corso del tempo e nel frattempo si stanno esaminando anche i prossimi cambiamenti per quanto riguarda gli spiriti del fuoco.

ARCIERE MAGICO: Portata aumentata da 6 a 7 e Salute ridotta del 10%.

MINI PEKKA: Portata dei danni in mischia ridotta da ''media distanza'' a ''da vicino''.

GABBIA PER GOBLIN: Danni del Goblin Lottatore aumentati del 6%.

CONSEGNA ROYALE: Danno aumentato del 27%.