Fortnite, modalità Party Royale disponibile con la mappa Papaya: ecco le novità

Fortnite ha reso disponibile la modalità Party Royale e la nuova mappa Papaya, a poche ore dal leak che aveva rivelato anticipatamente entrambi i contenuti per il titolo di Epic Games.

Come riportato ieri, la mappa Papaya si presenta come un enorme hub in cui i giocatori possono socializzare anziché scannarsi, dedicandosi a svariate attività.

A giudicare dalle icone, sembra infatti si potrà accedere a gare di velocità, partite di calcio, corse in barca e sessioni competitive di volo con l'aliante: sì, Papaya sarà un luogo fatto per divertirsi anziché ammazzarsi a vicenda.

La voglia di sperimentare sul fronte delle esperienze rilassanti, in contrasto con la vena profondamente competitiva di Fortnite, è venuta agli sviluppatori probabilmente in seguito al grande successo dell'evento di Travis Scott.

Sono stati infatti oltre 27,7 milioni i giocatori che hanno partecipato all'esperienza, dimostrando l'enorme potenziale di questi raduni virtuali.