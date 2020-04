Assassin's Creed: Valhalla, un viaggio nella mitologia norrena

Ieri, dopo l'evento di reveal del nuovo Assassin's Creed con BossLogic, vi abbiamo raccontato dei principali avvenimenti storici legati all'epoca Vichinga. Il popolo Vinchingo e la sua storia però non saranno gli unici protagonisti di Assassin's Creed: Valhalla, la mitologia norrena infatti avrà un ruolo importante nella caratterizzazione di tutto ciò che ruota attorno al popolo norreno. Per questo motivo oggi vogliamo tuffarci in questo mondo fatto di dei e di creature uniche, andando a scoprire cosa questa mitologia ha in serbo per gli appassionati del franchise Ubisoft.

Cosmologia norrena Quando ci si riferisce alla mitologia norrena si fa riferimento alla religione nordica pre-cristiana legata ai popoli della penisola scandinava e dell'Islanda, ramo della mitologia germanica. A differenza della mitologia greca o di quella egizia, la mitologia norrena ha subito in maniera più netta il lento scorrere del tempo visto che gran parte di essa è stata tramandata in maniera orale e l'unico testo a noi pervenuto è l'Edda che possiamo dividere in Edda in prosa e in Edda poetica. L'Edda in prosa fu redatta nel 1220 da Snorri Sturluson, uno storico a cui dobbiamo gran parte delle conoscenze culturali del popolo norreno. L'Edda in prosa è divisa in quattro codici uno dei quali, il primo (Codex Regius) conteneva 29 poemi da cui si dice Snorri abbia tratto numerosi fonti per i suoi racconti. Questi 29 poemi oggi sono conosciuti come Edda Poetica o Edda Maggiore, ovvero la principale fonte delle leggende norrene. I quattro codici dell'Edda in prosa si chiamano: Codex Regius, Codex Wormianus, Codex Trajectinus e Codex Uppsalienesis. Tutte queste fonti dunque, ci hanno permesso di comprendere meglio la cosmologia del mito norreno e il suo pantheon di dei maggiori e minori. Vediamoli assieme. La cosmologia norrena vede la presenza di nove regni a comporre l'universo, e due grandi entità a sorreggere l'orizzontalità e la verticalità dell'universo: la prima sorretta da Jormungadr e la seconda da Yggdrasill. Un errore molto comune è l'attribuzione del valore di regno a quelli che sono invece dei luoghi: Asgardr ad esempio non è uno dei nove regni bensì il luogo dedicato agli dei all'interno del regno di Asaheimr (la casa degli Asi, una delle due tipologie di dei). Per questo motivo ricordatevi che il suffisso "gardr" indica sempre un luogo all'interno di un regno che invece è caratterizzato dal suffisso "heimr". Seguendo dunque questa piccola regola scopriremo che i nove regni della cosmologia norrena sono: Asaheimr, Alfheimr, Svartalfaheimr, Mannheimr, Vanaheimr, Jotunheimr, Niflheimr, Hel e Muspellheimr. Questa ricostruzione dei regni ripercorre le citazioni avvenute all'interno dell'Edda che però non elenca mai i nove regni in maniera consecutiva. L'unico dato certo è che la più grande importanza è data al regno di Mannheimr contenitore di Midgardr, ovvero la casa degli umani. Questo regno infatti è il vero e proprio ago della bilancia fra le quattro coppie di regni opposti che si contrappongono nella cosmologia norrena. La più grande contrapposizione tra questi regni è ovviamente quella che vede Asaheimr contrapporsi a Hel (il cielo contrapposto all'inferno). Ognuno di questi nove regni ha poi un elemento mitologico che lo contraddistingue: Asaheimr ha gli Asi (gli dei che sottostanno a Odino), Vanaheimr ha i Vani (Freya è ad esempio una di loro), Mannheimr ha gli Umani, Jotunheimr ha i Giganti, Alfheimr ha gli Elfi, Hel ha i morti con disonore, Svartalfaheimr ha i Nani e gli Elfi Oscuri e infine Niflheimr e Muspellheimr che hanno come elementi rispettivamente il mare di ghiaccio il primo e il fiume di fuoco il secondo. Ognuno di questi regni e di questi elementi mitologici ha delle leggende, delle vicende e dei personaggi caratteristici; prima però di vedere quelli più iconici è giusto a mio modo citare l'Edda Poetica, in particolare la Voluspà o Profezia della Veggente da cui si può estrapolare il mito della Creazione: "Áðr Bors synir bjǫðum of ypðu, þeir es Miðgarð mæran skópu; sól skein sunnan á salar steina; þá vas grund gróin grænum lauki. Sól varp sunnan, sinni mána, hendi enni hægri of himinjǫður; sól þat né vissi, hvar hon sali átti; stjǫrnur þat né vissu, hvar þær staði áttu; máni þat né vissi, hvat hann megins átti. Þá gengu regin ǫll á rǫkstóla, ginnheilǫg goð, ok gættusk of þat: Nótt ok niðjum nǫfn of gáfu, morgin hétu ok miðjan dag, undorn ok aptan, árum at telja." Quello che trovate qui sopracitato è la parte della Voluspà chiamata "La Creazione del Mondo" e in maniera molto riassunta racconta di come dal vuoto cosmico iniziale emersero i regni di Muspellheimr e Niflheimr uno di fuoco e uno di ghiaccio che scontrandosi nel Ginnungagap (il nome del vuoto cosmico) diedero vita al gigante Ymir la cui progenie diede origine ai figli del gigante Borr: Odino, Vili e Vè che uccisero il padre e tutti i giganti di brina ad eccezione di Bergelmir e di sua moglie che si salvarono attraverso un tronco cavo e crearono dal corpo del primo gigante il regno degli umani, i primi umani e la volta celeste. Successivamente crearono i restanti regni. Se dunque questo incipit vi offre un'idea generale di quanto si possa trovare all'interno della cosmologia norrena, vediamo ora qualcuno dei più rappresentanti esponenti della mitologia norrena, a partire da quei Yggdrasil che abbiamo lasciato indietro. Yggdrasill è appunto il frassino che regge la verticalità dell'universo, le sue radici si prolungano per tre diversi regni: Mannheimr, Asaheimr e Hel e da esso sgorga la sorgente di Mimir. A predersi cura di Yggdrasill, ci sono le Norne delle figure simili alle Parche greche che tessono il filo del destino e che mantengono in forze con acqua e argilla il sacro frassino.