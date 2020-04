Ninjala, il provato della beta

Cos'hanno in comune i Ninja, la gomma da masticare e un gruppo di bambini che sembrano presi di peso dagli anime giapponesi? Per adesso niente, ma - lo capirete meglio leggendo il nostro provato di Ninjala - dalla fine di maggio 2020 costituiranno un nuovo titolo disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Ebbene è proprio così, il videogioco multiplayer online di GungHo è finalmente quasi pronto per il suo debutto, e ha davvero parecchio carisma da vendere. Abbiamo notato tutta una serie di idee valide che, se sfruttate adeguatamente potrebbero imporlo all'attenzione come uno dei titoli più interessanti della console ibrida Nintendo. Il nostro provato si basa sulla recente beta VIP, resa disponibile dagli sviluppatori negli ultimi due giorni.

La beta: contenuti e personalizzazione Gli sviluppatori di GungHo hanno permesso ai giocatori su Nintendo Switch di provare gratuitamente la beta di Ninjala in tre diverse fasce orarie degli ultimi due giorni: uno stress test per i server online, ma anche un modo per valutare la ricezione da parte del pubblico nel suo complesso, non necessariamente specializzato. Ovviamente rendere disponibile la beta a tutti ha provocato degli effetti collaterali: praticamente la prima sessione è saltata perché i server sono finiti offline dopo appena tre minuti cronometrati. I due appuntamenti successivi, però, hanno portato ad un netto miglioramento della situazione, ed un'esperienza perfettamente fruibile. La beta di Ninjala, dal punto di vista dei contenuti, si è mantenuta su una valida via di mezzo, proponendo il Dojo per l'allenamento, l'HUB principale (ovviamente con alcune opzioni per il momento disattivate), e una sola modalità di gioco online, il Battle Royale tutti contro tutti. Sappiamo che la versione definitiva del gioco invece proporrà anche Battaglia Reale a Squadre (4 VS 4). Abbiamo speso una buona decina di minuti nell'esaminare inventario e personalizzazioni del protagonista: dopo aver scelto il proprio alter ego tra una serie di bambini uno più fuori di testa dell'altro, infatti, il giocatore può modificare una notevole serie di aspetti, dal colore delle ciocche di capelli agli accessori. Quasi tutto il materiale a disposizione, a parte alcune trovate fuori di testa, è a tema Ninja e tecnica di combattimento ninjutsu: un vera e propria miniera d'oro per gli appassionati.

Già nella beta era possibile personalizzare e modificare accessori, colori, indumenti, maschere, nonché le armi di gioco, alcuni effetti sonori e i colori delle gomme da masticare. Dato che Ninjala verrà proposto gratuitamente, siamo praticamente certi che la sezione dei cosmetici verrà gradualmente ampliata e potenziata, inserendo anche oggetti a pagamento.

Modalità di gioco: Battaglia Reale Il matchmaking di Ninjala attualmente è rapido, snello e funzionale: si seleziona la propria modalità di gioco (in questo caso c'era solo Battaglia Reale) e si viene così abbinati ad altri sette giocatori provenienti da tutto il mondo, per un totale di otto presenti nella partita. Tutti contro tutti, e attualmente in base ad un sistema di abbinamento che non tiene conto dell'abilità dei singoli: qui bisognerà valutare sul lungo periodo se verrà introdotto o meno un algoritmo in grado di valutare la bravura dei giocatori, altrimenti Ninjala sarà uno di quei giochi in cui pochi utenti bravi faranno strage di giocatori casual. In modalità Battaglia Reale bisogna accumulare punti per arrivare al primo posto, ma Ninjala non favorisce solo il combattimento puro e l'eliminazione degli avversari, esattamente come Splatoon a suo tempo insegnò che le kill non sono tutto e che il gameplay ruotava attorno all'imbrattare gli ambienti di gioco. Le arene di Ninjala (anche in questo era possibile giocare sempre e solo nella stessa) presentano dei droni volanti, facilmente riconoscibili perché di colore rosso: picchiandoli a non finire esplodono assegnando punti e stelle Ninja al giocatore, poi è necessario un certo periodo di tempo affinché si rigenerino. Per ottenere tantissimi punti dunque bisogna sia combattere gli avversari che picchiare i droni, anche per altri due motivi: nel conteggio finale della partita vengono assegnati punti extra al giocatore che ha eliminato più droni in assoluto; inoltre, senza eliminarli si ottengono meno stelle ninja e potenziatori per il proprio personaggio. Questo significa abilità speciali più deboli e armi meno efficaci; d'altro canto cercare continuamente i gettoni ninja che potenziano il proprio alter ego attira per forza di cose l'attenzione dei nemici, che vorranno a loro volta farli propri.

Gameplay: gomma da masticare e katana Se la modalità di gioco di Ninjala tutto sommato è originale solo fino ad un certo punto, lo stesso non può dirsi del gameplay: quest'ultimo brilla di luce propria e porta una ventata d'aria fresca all'interno del genere. Non ci viene in mente nessun titolo anche vagamente simile alla follia e all'originalità dei piccoli Ninja bambini di Ninjala, che possono malmenare gli avversari sia con armi di gomma di vario tipo che... con la gomma da masticare.

La Gomma Ninja è in grado di infastidire gli avversari a distanza: la si carica con ZL e poi la si scaglia con ZR; ma questo non è il suo unico utilizzo. Avendo a disposizione la giusta dose di barre di energia, è possibile utilizzare la Gomma Ninja come potenziatore della propria arma di gioco (ZL + A), che in questo modo si trasforma e diventa più grande e più cattiva. Un conto è giocare con una katana di gomma delle dimensioni di un bastoncino, un altro portarsi dietro un tronco di sequoia. Le armi a disposizione nella beta erano la katana standard (ben equilibrata e versatile), un martellone gigante (per chi preferisce la potenza nonostante l'evidente lentezza), una trivella (viva la velocità, ma pazienza per i danni) e la palla magica. Quest'ultima è una sorta di pallone da basket in grado di scatenare combo notevoli, ma padroneggiarla non è affatto facile. Lo scopo della battaglia contro i nemici naturalmente è quello di metterli KO, segnando così un Ippon. Anche gli Ippon vengono calcolati a fine partita: praticamente chi ne ha ottenuti un certo numero di seguito è il "mostro" della lobby, quello che nessuno vorrebbe davvero ritrovarsi contro all'interno del match. Chiaramente padroneggiare le armi in dotazione e la gomma da masticare è importante, ma non vanno trascurate le abilità secondarie che si ricaricano nel tempo: variano a seconda dell'arma, e volendo in futuro saranno liberamente modificabili, forse potenziabili.

Carisma da vendere, ma un po’ confusionario Ninjala ha preso di peso l'idea alla base di Splatoon, il cui influsso è evidente praticamente in ogni dove, senza mai dare però davvero fastidio: personaggi bambini, carisma da vendere, citazioni continue al mondo della strada e dell'hip hop, follia e scherzi nella giusta dose, e via dicendo. C'è però anche qualche piccolo dettaglio che non c'è piaciuto, e che sinceramente ci preoccupa: innanzitutto il dettaglio grafico, di certo non all'altezza dell'esclusiva Nintendo. Qui in realtà basterebbe giocare un po' sulle rifiniture ed eliminare la spigolosità di determinati ambienti e oggetti per migliorare già quanto basta il colpo d'occhio generale: speriamo ci sia il tempo di farlo. L'altro problema difficilmente sarà risolvibile: Ninjala è un titolo molto più tattico e ragionato di quanto non sembri, non basta entrare in partita e premere sempre lo stesso tasto o lanciare sempre la stessa abilità per vincere. Tuttavia, la confusione che regna all'interno di arene tutto sommato contenute è totale, e per di più non sempre la telecamera di gioco si comporta come dovrebbe. Capita così che anche il giocatore esperto metta a segno almeno due KO di fila, per poi finire sopraffatto dagli altri nemici che nel frattempo si sono coalizzati alle sue spalle: ma in fondo anche questo fa parte del gioco. Meno piacevole è quando semplicemente arrivano attacchi speciali da tutte le parte e non si riesce più a capire chi stia lanciando cosa, dove sia il nemico e... prima di poter pensare altro si finisce KO finendo un Ippon da un nemico che non si è neppure visto.

Ninjala è un titolo che nel prossimo periodo farà sicuramente parlare di sé: non raggiungerà la stessa fama di Splatoon, ma siamo praticamente certi che si ritaglierà da subito una nicchia di appassionati super fedeli. Avrà il pregio di essere gratuito, e di non richiedere l'abbonamento di Nintendo Switch Online per essere fruito, dettagli non di poco conto. Dal punto di vista del gameplay è fresco, originale e davvero divertente: il tempo a disposizione per la beta è volato via senza che ce ne accorgessimo. Per ora presenta alcune spigolosità che andrebbero riviste, sia dal punto di vista del comparto tecnico che da quello della stessa giocabilità: alcune armi sembrano leggermente più efficaci rispetto ad altre, nulla che comunque non si possa risolvere con i primi aggiornamenti. Discorso differente per la confusione all'interno dell'arena che abbiamo provato: ma del resto non sarà l'unica presente, né la modalità Battle Royale in 8 giocatori contro tutti sarà l'unica proposta del titolo. Il tempo ci dirà come Ninjala avrà intenzione di giocare le proprie carte, ad oggi molto valide.